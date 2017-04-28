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Визит героя

28.04.2017 13:25
Визит героя

За время существования киновселенной Марвел фанаты успели придумать множество теорий, одна из которых, касающаяся значения камео Стэна Ли, подтвердилась с выходом сиквела «Стражей Галактики».

Внимание! Ниже есть спойлеры о камео Стэна Ли в блокбастере «Стражи Галактики. Часть 2»!

Регулярное появление легендарного комикс-автора во всех фильмах киновселенной Марвел навело поклонников цикла на мысль о том, что Стэн Ли играет одного и того же персонажа. Во время пресс-джанкета вторых «Стражей Галактики» Кевин Файги подтвердил, что Ли действительно воплощает образ одного героя:

«Да, нам всегда это казалось очень забавным. Стэн Ли существует как бы над и вне реальности всех наших картин. Нам понравилась идея показать Стэна в одной из сцен [“Стражей Галактики 2”], сидящим на космическом пит-стопе (её придумал Джеймс), поэтому мы сняли это камео и полюбили его настолько, что вы можете увидеть его несколько раз. Почти в самом конце было решено вставить отсылку, где персонаж Ли упоминает о временах, когда он был почтальоном FedEx. То есть сцена прямым текстом говорит, мол, секундочку, да он же играет одного и того же героя во всех этих фильмах!», – сообщил Файги.

Впрочем, небольшие расхождения с фанатской теорией всё же есть, поскольку персонаж Стэна Ли, судя по всему, не является Наблюдателем Уату. В упомянутой Файги сцене появляются представители этого внеземного вида, выглядящие почти точно так же, как и в оригинальных комиксах, в отличие от самого Ли, скорее выступающего в качестве межгалактического туриста.

На данный момент 94-летний Стэн успел сняться в камео для «Человека-паука: Возвращение домой», «Тора: Рагнарёк» и «Мстителей: Война бесконечности», однако планируют ли авторы более подробно раскрывать роль его персонажа в дальнейшем, пока остается под вопросом.

 

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