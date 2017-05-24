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Новости кино

Визит на Эч-То

24.05.2017 16:00
Визит на Эч-То

Полноценная фотосессия со съемок «Звёздных Войн: Последние Джедаи» от Энни Лейбовиц, а также ролик с комментариями режиссера Райана Джонсона и участников каста.

В новой главе космической киноэпопеи Рей (Дейзи Ридли) продолжит свое эпическое приключение вместе с Финном (Джон Бойега), По (Оскар Айзек) и Люком Скайуокером (Марк Хэмилл). 

На экранах снова появятся Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Донал Глисон, Энтони Дэниелс, Гвендолин Кристи и Энди Серкис, воплощающий образ Сноука. Каст пополнится и новичками франшизы, среди которых Бенисио Дель Торо, Келли Мэри Трэн и Лора Дерн.

Отечественный релиз VIII эпизода запланирован на 14 декабря.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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