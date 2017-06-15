Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Основано на нереальных событиях.
10 оскароносных картин, грешащих историческими неточностями
Ускользнувшая красота.
10 фильмов из 2000-х, где засветились Башни-близнецы
Неожиданный финал.
15 сиквелов, которые мы потеряли
Не только енот.
10 самых крутых зверей Голливуда
Вживайся!
15 экстремальных подготовок к роли
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Вместо Тома

15.06.2017 09:10
Вместо Тома

Композитор Том Холкенборг, он же Junkie XL, отказался от работы над «Лигой Справедливости» в пользу ребута «Лары Крофт». Теперь написанием музыки для супергеройского блокбастера DC займется Дэнни ЭлфманБэтмен», «Человек-паук»).

Сюжет эпической ленты расскажет о том, как вновь поверивший в человечество Брюс Уэйн (Бен Аффлек), вдохновившись самоотверженным поступком Суперменаначнет собирать команду металюдей, чтобы противостоять новой, еще более могущественной угрозе. Но, несмотря на возникновение этой беспрецедентной лиги супергероев, состоящей из Бэтмена, Чудо-Женщины (Галь Гадот), Аквамена (Джейсон Момоа), Киборга (Рэй Фишер) и Флэша (Эзра Миллер), уже может быть слишком поздно, чтобы спасти планету от нападения катастрофических масштабов.

Антагонистами супергероев DC выступят Степпенвулф (Киаран Хайндс) и Парадемоны. К роли Альфреда Пенниуорта вернется Джереми Айронс, а Марту Кент снова сыграет Дайан Лэйн. Также на огонек заглянет Лекс Лютор в исполнении Джесси Айзенберга.

Кроме того, в «Лиге» дебютируют Джей Кей Симмонс в роли Джеймса Гордона, Эмбер Хёрд в образе Меры ‒ Королевы Атлантиды и супруги Аквамена, Кирси Клемонс, играющая Айрис Уэст, Билли Крудап, вополающий образ отца Флэша, Джо Манганьелло, которому досталась роль наемного суперзлодея Дэфстроука, и Уиллем Дефо, который сыграет Нуидиса Валко – наставника и помощника Аквамена. Образ Ипполиты, матери Чудо-Женщины и Королевы Темискиры, во второй раз примерит на себя Конни Нильсен.

В данный момент лента находится на досъемках в Лондоне, которыми руководит Джосс Уидон. Мировая премьера «Лиги Справедливости» ожидается 16 ноября.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

К оружию!. 12 самых могущественных артефактов кинематографической вселенной DC (Евгений Ухов, Film.ru)
03.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

К оружию!

Как кольт и доброе слово действуют на оппонента куда лучше, чем просто доброе слово, так и супергерою, если только он не Супермен, который бесконечно силен сам по себе, необходимо оружие, чтобы...  →
Мы знаем кунг-фу!. 10 будущих западных лент с китайским участием (Борис Иванов, Film.ru)
17.02.2017
Борис Иванов, Film.ru

Мы знаем кунг-фу!

В Китае живет больше зрителей, чем в любой другой стране мира. Поэтому покорение китайского кинорынка исключительно важно для любой амбициозной кинематографии  →
Дайджест новостей за неделю 06.02-12.02. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
12.02.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 06.02-12.02

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Дайджест новостей за неделю 09.01-15.01. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
15.01.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 09.01-15.01

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Блог: Посмотрел все трейлеры с комик-кона (Борис Хохлов)
24.07.2016
Борис Хохлов

Блог: Посмотрел все трейлеры с комик-кона

Посмотрел все трейлеры с комик-кона, что появились на данный момент (Король Артур, Остров черепа, Чудо-женщина и Лига справедливости), толком не впечатлил ни один, а "Лига" - это вообще...  →
показать еще

Новости по теме

10.06.2017
Завершились съемки ребута «Лары Крофт» с Алисией Викандер.
30.05.2017
Продюсер DC о сюжете «Аквамена» и связи с «Лигой Справедливости»
23.05.2017
Зак Снайдер больше не режиссер «Лиги Справедливости».
25.04.2017
Зарубежный трейлер блокбастера «Лига Справедливости» от DC.
24.04.2017
Новый постер «Лиги Справедливости» Зака Снайдера.

 

Свежие рецензии


 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

Кинематографические и телевизионные итоги 2016 года Кинематографические и телевизионные итоги 2016 года
10 главных фильмов февраля 2017 года 10 главных фильмов февраля 2017 года
12 картин, превративших классику черт-те во что 12 картин, превративших классику черт-те во что
Еще 10 актеров, отказавшихся от судьбоносных ролей Еще 10 актеров, отказавшихся от судьбоносных ролей
10 самых коварных предательств в кино 10 самых коварных предательств в кино
10 фильмов о каннибалах 10 фильмов о каннибалах

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть