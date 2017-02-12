Волчья сила

Постановщик блокбастера «Новые мутанты» из киновселенной Людей Икс Джош Бун выложил в Сеть концепт-арт с одной из центральных героинь фильма – Волчицей, роль которой исполняет звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс.

«Новые мутанты» будут заметно отличаться по стилю от предыдущих частей франшизы: вместо классического sci-fi экшена нас ждет нечто, описываемое как «Стивен Кинг встречает Джона Хьюза», то есть молодежная драма с хоррор-элементами. В качестве близкого по духу проекта называется сериал «Очень странные дела».

В команду входят следующие персонажи: Магия (Анья Тэйлор-Джой), сестра Колосса и могущественная колдунья, умеющая телепортироваться; Волчица (Мэйси Уильямс), которая может превращаться в оборотня по собственному желанию; Дани Мунстар, известная как Мираж, и способная воплощать чужие мысли и страхи; Пушечное ядро (Нэт Вулф), обладающий способностью взлетать; Санспот, поглощающий излучение Солнца и выделяющий мощные потоки энергии, и Варлок, техно-органическое существо, меняющее свою форму и размеры.



Над сценарием трудятся Нэйт Гуолтни, Скотт Нойстадтер, Майкл Х. Уэбер и сам режиссер Джош Бун. Начало съемок супергеройской ленты намечено на весну 2017 года.