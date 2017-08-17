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Вопросы пары

17.08.2017 20:52
Вопросы пары

Два промо-ролика психологического триллера «мама!» от режиссера и сценариста Даррена Аронофски. В актерский состав проекта входят Дженнифер ЛоуренсХавьер БардемДонал Глисон, Мишель ПфайфферКристен Уиг и Эд Харрис.

В центре сюжета оказывается молодая супружеская пара, в чей дом приезжают нежданные гости. Появление незваных лиц в доме не только разрушает размеренную семейную жизнь хозяев, но и заставляет их проверить отношения на прочность.

Российский релиз фильма намечен на 14 сентября.

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