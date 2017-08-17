Вопросы пары

08:00Столик на двоих
Топ-10 вымышленных кафе и ресторанов
Два промо-ролика психологического триллера «мама!» от режиссера и сценариста Даррена Аронофски. В актерский состав проекта входят Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем, Донал Глисон, Мишель Пфайффер, Кристен Уиг и Эд Харрис.
В центре сюжета оказывается молодая супружеская пара, в чей дом приезжают нежданные гости. Появление незваных лиц в доме не только разрушает размеренную семейную жизнь хозяев, но и заставляет их проверить отношения на прочность.
Российский релиз фильма намечен на 14 сентября.
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