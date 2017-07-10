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Новости кино

Выстрелы рыцаря

10.07.2017 13:00
Выстрелы рыцаря

Подоспел второй трейлер фэнтези-эпика «Тёмная Башня», созданного по мотивам цикла романов Стивена Кинга. На широких экранах фильм с Идрисом Эльбой и Мэттью МакКонахи в главных ролях окажется 3 августа.

Сюжет посвящен стрелку Роланду Дискейну – последнему члену древнего рыцарского ордена стрелков. Как и в литературном первоисточнике, речь пойдет о поисках легендарной Тёмной башни, способной удержать этот мрачный мир от полного погружения в хаос и тьму. Основная сюжетная линия лежит вокруг длительного похода по постапокалиптическому миру, напоминающему Америку старого Запада, в котором присутствует магия. Приключения Роланда и его спутников включают в себя посещение и других миров, и временных эпох, например, Нью-Йорк XX века и опустошенный пандемией гриппа мир «Противостояния». Роланд уверен, что, если он дойдёт до центра всех миров, до Тёмной Башни, он сможет подняться на её верхний уровень, чтобы увидеть, кто управляет всем Мирозданием и, возможно, восстановить порядок мира.

Режиссером ленты стал Николай АрсельКоролевский роман»), он же приложил руку к сценарию вместе с Акивой Голдсманом, Андерсом Томасом Йенсеном и Джеффом Пинкером. Каст также составляют Том Тэйлор (Джейк Чеймберз), Джеки Эрл Хейли (исполняет роль бесстрашного лидера вампиров – Сайра), Кэтрин Уинник и Эбби Ли.

 
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