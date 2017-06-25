Выйти из игры

Три новых промо-ролика задорного криминального экшена «Малыш на драйве» от режиссера Эдгара Райта. Звездный каст боевика составили Ансель Элгорт, Кевин Спейси, Джейми Фокс, Лили Джеймс, Джон Бернтал, Эйза Гонсалес и Джон Хэмм.

Юный водитель по кличке «Малыш» (Ансель Элгорт) работает на профессиональных грабителей банков. В один момент он внезапно оказывается втянутым в одно из ограблений, которое, к его глубокому сожалению, выходит из-под контроля, и все начинает идти совсем не по плану.

В российском прокате фильм окажется 24 августа.