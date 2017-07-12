Взрывная Фуриоса

Хотя Джордж Миллер по-прежнему не торопится с выпуском новых частей франшизы «Безумный Макс», Шарлиз Терон в беседе с Variety подтвердила, что готова вернуться к роли Фуриосы в приквеле «Дороги ярости».

«Я бы с радостью сыграла в этом проекте», – говорит Терон. «Они написали три сценария, рассказывающих предыстории Макса и Фуриосы. Но, в конце концов, франшиза живет и дышит вместе с Джорджем Миллером, и Warner Bros. знают это. Мы все ждем момента, когда Джордж укажет нам путь».

В конце апреля сам Миллер заявлял, что у него готово еще два сценария, которые затрагивают «предыстории всех персонажей», однако более точной информации о приквелах / сиквелах «Безумного Макса» на данный момент нет.