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Новости кино

Ядро команды

04.07.2017 12:40
Ядро команды

Генри Зага, Мэйси Уильямс и Чарли Хитон передают привет со съемок кинокомикса «Люди Икс: Новые мутанты», проходящих в Бостоне. Режиссером проекта выступает Джош БунВиноваты звезды»).

«Новые мутанты» будут заметно отличаться по стилю от предыдущих частей франшизы: вместо классического sci-fi экшена нас ждет нечто, описываемое как «Стивен Кинг встречает Джона Хьюза», то есть молодежная драма, выполненная в хоррор-стилистике.

Команда «Новых мутантов» состоит из следующих персонажей: Мэджик (Аня Тэйлор-Джой), сестра Колосса и могущественная колдунья, умеющая телепортироваться; Вулфсбэйн (Мэйси Уильямс), которая может превращаться в оборотня по собственному желанию; Дани Мунстар a.k.a. Мираж (Блю Хант), и способная воплощать чужие мысли и страхи; Пушечное ядро (Чарли Хитон), обладающий способностью взлетать; Санспот (Генри Зага), поглощающий излучение Солнца и выделяющий мощные потоки энергии, и Варлок, техно-органическое существо, меняющее свою форму и размеры.

Над сценарием фильма работали Нэйт ГуолтниСкотт НойстадтерМайкл Х. Уэбер и сам Бун. Релиз блокбастера из киновселенной Людей Икс ожидается 13 апреля 2018 года.

 

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