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Забота тирана

25.11.2017 11:30
Забота тирана

Бен Мендельсон не планирует останавливаться на образе лидера Скруллов из блокбастера «Капитан Марвел» и уже присматривается к роли ещё одного комиксного злодея ‒ главного врага «Фантастической четверки» Доктора Дума, который получит свой сольный фильм.

«Он является величайшим персонажем комиксов всех времен. То, что меня действительно привлекает в образе Виктора, это его душевная травма, потеря семьи, зло, которое он пережил, затем ответив на него местью и захватом власти. То, как Дум защищает страну Латверию, поглощенную атмосферой холодной войны. Присущее ему чувство заботы и делает Виктора таким великим, именно поэтому он мне нравится!», ‒ рассказал Мендельсон на подкасте Happy Sad Confused.

О разработке сольника Доктора Дума впервые объявил создатель сериалов «Фарго» и «Легион» Ноа Хоули, который возьмет на себя обязанности режиссера и сценариста ленты. Подробности о сюжете, дате релиза и участниках каста не разглашаются, но желание сыграть титульного персонажа также изъявлял Мадс Миккельсен. Что же касается Мендельсона, то актер ещё не вёл переговоры со студией Fox, но уверяет, что активно следит за проектом.

 


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