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Зеркало Пандоры

22.11.2017 14:45
Зеркало Пандоры

В оригинальном «Аватаре» Джеймс Кэмерон проделал невероятную работу с системой «захвата движения», и в предстоящих сиквелах франшизы режиссер намерен довести данную технологию до небывалого уровня.

По словам Кэмерона, действие первых двух сиквелов «Аватара» разворачивается преимущество под водой, и в течение длительного пре-продакшена постановщик вместе со своей командой решал непростую техническую задачу: «Ранее никто не делал ничего подобного, и у нас возникли различные сложности с захватом движения под водой, поскольку наша система, как и большинство аналогичных ей, базируется на работе с маркерами и съемке с использованием нескольких тысяч камер одновременно. Но проблематична даже не столько съемка сцен под водой, сколько над поверхностью воды ‒ возникает эффект движущегося зеркала, которое отражает существующие маркеры и создает много фальшивых. Представьте себе, как военный истребитель сбивает самонаводящиеся ракеты со следа, выпуская ложные снаряды. Он создает тысячи фальшивых мишеней, и нам пришлось придумывать, как справиться с подобной проблемой, но в итоге мы решили её. Прибавьте к этому воду, тогда трудностей станет в десять раз больше. Поэтому нам пришлось задействовать воображение и множество небывалых инновационных технологий, чтобы спустя полтора года мы наконец поняли, как правильно организовать процесс съемок».

Каждая новая часть цикла будет самостоятельным произведением с индивидуальным сюжетом, но в итоге они свяжутся в одну большую историю. К своим ролям вернутся Сигурни УиверСэм Уортингтон, Джованни Рибизи, Зои Салдана, Джоэл Давид Мур, а также Мэтт Джеральд и Стивен Лэнг, персонажи которых погибли в первом фильме, но неким образом «воскреснут» в сиквелах. Компанию им составят Кейт Уинслет, Клифф КертисБойтесь ходячих мертвецов») и Уна Чаплин.

Премьеры продолжений «Аватара» запланированы на 18 декабря 202017 декабря 202120 декабря 2024 и 19 декабря 2025 года.

 


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