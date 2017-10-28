Жена бродяги

Айла Фишер («Незваные гости», «Шпионы по соседству») пополнила актерский состав артхаусной комедии «Пляжный бомж», где сыграет супругу главного героя в исполнении Мэттью МакКонахи. Режиссером проекта выступает Хармони Корин, создатель лент «Отвязные каникулы» и «Трахальщики мусорных бачков».

Сюжет посвящен истории обаятельного и стихийного бунтаря-отщепенца Мундога (МакКонахи), который предпочитает не обращать внимания на социальные нормы и жить на полную катушку. Продюсеры уверены, что из «Пляжного бомжа» получится этакий «Большой Лебовски» XXI-го века, «освежающе оригинальная, дерзкая и веселая укуренная комедия, которую может снять только Хармони Корин».

Съемки фильма стартуют в ноябре во Флориде, дата релиза не называется.