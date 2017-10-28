Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Что ж вы так убиваетесь? Вы так не убьетесь.
15 самых необычных орудий убийства в кино
Слово из четырех букв.
10 фильмов с самым частым употреблением слова fuck
Бэби-бум.
15 многодетных кинозвезд
Нескоро на экране.
12 вымышленных фильмов, которые хотелось бы увидеть в кино
Серпентарий доктора Тарантино.
10 невидимых мостиков, связывающих фильмы Квентина Тарантино
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Жена бродяги

28.10.2017 18:30
Жена бродяги

Айла ФишерНезваные гости», «Шпионы по соседству») пополнила актерский состав артхаусной комедии «Пляжный бомж», где сыграет супругу главного героя в исполнении Мэттью МакКонахи. Режиссером проекта выступает Хармони Корин, создатель лент «Отвязные каникулы» и «Трахальщики мусорных бачков».

Сюжет посвящен истории обаятельного и стихийного бунтаря-отщепенца Мундога (МакКонахи), который предпочитает не обращать внимания на социальные нормы и жить на полную катушку. Продюсеры уверены, что из «Пляжного бомжа» получится этакий «Большой Лебовски» XXI-го века, «освежающе оригинальная, дерзкая и веселая укуренная комедия, которую может снять только Хармони Корин».

Съемки фильма стартуют в ноябре во Флориде, дата релиза не называется.

 

 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Астрал вызывает!. 12 звезд Голливуда, имевших опыт контакта с потусторонним (Евгений Ухов, Film.ru)
12.09.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Астрал вызывает!

Только в кино сторонники сверхъестественного находят сегодня отдушину – тут вам и призраки, и инопланетяне, и люди со сверхспособностями, и чудовища величиной с дом  →
Я просто мимо проходил…. 13 голливудских звезд, попавших в кино случайно (Евгений Ухов, Film.ru)
06.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Я просто мимо проходил…

Нас давно приучили к мысли о том, что Голливуд – это «фабрика грез», где сбываются любые мечты. Однако прежде, чем мечты начнут сбываться, на эту «фабрику» нужно...  →
Дайджест новостей за неделю 06.02-12.02. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
12.02.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 06.02-12.02

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Мэттью-фитоняшка. 4 диеты, которыми Мэттью МакКонахи мучил свое тело (Владислав Копысов, Film.ru)
27.01.2017
Владислав Копысов, Film.ru

Мэттью-фитоняшка

Для фильма «Золото» МакКонахи преобразился, превратившись в толстого и неприятного типа. Но об этом чуть позже, а пока – трансформации Мэттью, начиная с 2002 года  →
Хорошими делами прославиться можно!. 17 звезд кино, занимающихся благотворительностью (Евгений Ухов, Film.ru)
18.06.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Хорошими делами прославиться можно!

С большими деньгами приходит большая ответственность – так можно перефразировать стремление кинозвезд не только работать до седьмого пота за гигантские гонорары, но и делиться заработанным  →
показать еще

Новости по теме

26.06.2017
Ролик о создании «Тёмной Башни» по Стивену Кингу.
28.03.2017
Третий сезон сериала «Настоящий детектив» уже в разработке.
14.02.2017
Новый постер драмы «Золото» с Мэттью МакКонахи.
08.02.2017
МакКонахи станет пляжным бомжом в фильме Хармони Корина.
26.01.2017
Мэттью МакКонахи о сюжете «Темной Башни» по Стивену Кингу.

 

Свежие рецензии


Главное

Следующему игроку приготовиться
08:00
Следующему игроку приготовиться
12 лучших ловушек во франшизе «Пила»
Кинопремьеры месяца. Ноябрь
27.10
Кинопремьеры месяца. Ноябрь
10 главных фильмов ноября 2017 года
Вот это поворот!
26.10
Вот это поворот!
12 ролей, к трудностям которых актеры оказались не готовы
Дел невпроворот
24.10
Дел невпроворот
12 загадок, которые должен раскрыть второй сезон «Очень странных дел»
Я и лошадь, я и бык…
23.10
Я и лошадь, я и бык…
10 знаменитых голливудских матерей-одиночек
Я это не надену!
22.10
Я это не надену!
13 актеров, ненавидящих костюмы, в которых им приходилось сниматься
Пионеры и принцессы
21.10
Пионеры и принцессы
10 лучших советских «хулиганских» киносказок
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 «цветочных» фильмов для 8 Марта 15 «цветочных» фильмов для 8 Марта
12 фильмов, концовка которых ошибочно считается хэппиендом 12 фильмов, концовка которых ошибочно считается хэппиендом
12 лучших фильмов о журналистах 12 лучших фильмов о журналистах
12 фильмов, подвергнутых самым нелепым зрительским бойкотам 12 фильмов, подвергнутых самым нелепым зрительским бойкотам
12 вымышленных фильмов, которые хотелось бы увидеть в кино 12 вымышленных фильмов, которые хотелось бы увидеть в кино
10 актеров, работающих с одними и теми же режиссерами 10 актеров, работающих с одними и теми же режиссерами

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть