Жена Кинкейда

Стал доступен новый трейлер комедийного боевика «Телохранитель киллера», посвященный романтическим отношениям наемного убийцы Дариуса Кинкейда в исполнении Сэмюэля Л. Джексона и его супруги, сыгранной Сальмой Хайек.
Престарелый киллер Дариус Кинкейд, известный своим несносным нравом, решает дать показания против бывших нанимателей. Однако сам он уже не может обеспечить себе безопасность, поэтому обращается за помощью к молодому и способному телохранителю – агенту по защите свидетелей Майклу Брюсу (Райан Рейнольдс). В течение 24 часов не испытывающим друг к другу никакой симпатии героям предстоит действовать сообща, чтобы сбежать из Англии в Гаагу. Вскоре ситуация осложняется еще больше, когда на пути у них возникает кровожадный восточно-европейский диктатор Владислав Духович (Гари Олдман).
Режиссерское кресло занял Патрик Хьюз, снявший «Неудержимых 3», автором сценария выступил Том О’Коннор. В актерский состав также входят Элоди Юнг («Сорвиголова»), Ричард Э. Грант («Логан») и Хоаким де Альмейда («Отчаянный»).
В российский прокат «Телохранитель киллера» попадет 17 августа.
Комментарии
Пользователи еще не оставили комментариев.
Добавить комментарий