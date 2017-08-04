Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
С пьедестала на бал.
15 спортсменов, ставших актерами
Двум смертям не бывать.
13 способов встретить конец света
Самые ожидаемые фильмы июля 2015 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы июля 2015 года
Колдуньи на любой вкус.
10 «самых-самых» экранных ведьм
Секс на дому.
10 самых запоминающихся откровенных сцен в сериалах
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Жена Кинкейда

04.08.2017 17:30
Жена Кинкейда

Стал доступен новый трейлер комедийного боевика «Телохранитель киллера», посвященный романтическим отношениям наемного убийцы Дариуса Кинкейда в исполнении Сэмюэля Л. Джексона и его супруги, сыгранной Сальмой Хайек.

Престарелый киллер Дариус Кинкейд, известный своим несносным нравом, решает дать показания против бывших нанимателей. Однако сам он уже не может обеспечить себе безопасность, поэтому обращается за помощью к молодому и способному телохранителю – агенту по защите свидетелей Майклу Брюсу (Райан Рейнольдс). В течение 24 часов не испытывающим друг к другу никакой симпатии героям предстоит действовать сообща, чтобы сбежать из Англии в Гаагу. Вскоре ситуация осложняется еще больше, когда на пути у них возникает кровожадный восточно-европейский диктатор Владислав Духович (Гари Олдман).

Режиссерское кресло занял Патрик Хьюз, снявший «Неудержимых 3», автором сценария выступил Том О’Коннор. В актерский состав также входят Элоди ЮнгСорвиголова»), Ричард Э. ГрантЛоган») и Хоаким де АльмейдаОтчаянный»).

В российский прокат «Телохранитель киллера» попадет 17 августа.

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Кинопремьеры месяца. Август. 10 главных фильмов августа 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
28.07.2017
Борис Иванов, Film.ru

Кинопремьеры месяца. Август

Любите заранее планировать походы в кино? Мы подготовили для вас перечень десяти самых громких августовских премьер. Это не хит-парад «лучших из лучших», но это ленты, которые могут...  →

Новости по теме

01.08.2017
Два промо-ролика боевика «Телохранитель киллера».
30.07.2017
Забавный отрывок из экшена «Телохранитель киллера».
28.07.2017
Отрывок из боевика «Телохранитель киллера» с Райаном Рейнолдсом.
18.07.2017
Новый трейлер и постеры «Телохранителя киллера» с Рейнолдсом.
29.06.2017
Большая порция кадров из «Телохранителя киллера».

 

Свежие рецензии


Главное

Кривые отражения
08:00
Кривые отражения
10 персонажей экранизаций, которые в кино совсем не такие, как в оригинале
Начни с улыбки
03.08
Начни с улыбки
13 звезд Голливуда, начинавших карьеру с комедий
Только хардкор!
01.08
Только хардкор!
16 лучших кинобоев XXI века
Позор для короля
31.07
Позор для короля
12 худших экранизаций книг Стивена Кинга
Звездные страдальцы
29.07
Звездные страдальцы
10 известных актеров, вычеркнутых из фильмов по дурацким причинам
Чудаки на драйве
29.07
Чудаки на драйве
10 невероятных трюков, снятых без использования компьютерной графики
Кинопремьеры месяца. Август
28.07
Кинопремьеры месяца. Август
10 главных фильмов августа 2017 года
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

8 фильмов со скрытыми шутками 8 фильмов со скрытыми шутками
10 фильмов, ошибочно называемых новаторскими 10 фильмов, ошибочно называемых новаторскими
12 байопиков, искажающих факты 12 байопиков, искажающих факты
15 неожиданных ролей, способных украсить грядущие фильмы 15 неожиданных ролей, способных украсить грядущие фильмы
10 лучших недавних индийских фильмов с танцами 10 лучших недавних индийских фильмов с танцами
12 самых жестких и провокационных сцен в телесериалах 12 самых жестких и провокационных сцен в телесериалах

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть