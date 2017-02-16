Жестокий заговор

Оскароносный актер Джаред Лето решил дебютировать в качестве режиссера художественного кино и снять криминальный триллер «77» для Paramount. В центре сюжета находится реальная история о похищении Патрисии Херст, внучки американского миллиардера.

Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе в 1974-м году. Пара офицеров полиции объединяется, чтобы спасти внучку газетного магната Уильяма Херста, Патти, похищенную группой террористов-леворадикалов. Одновременно с этим герои расследуют зверское убийство их коллеги. Они обнаруживают не только беспощадный разгул коррупции и преступности, но и существование темного, жестокого заговора.

Проект разрабатывается уже около двадцати лет. Первая версия сценария была создана писателем Джеймсом Эллроем («Секреты Лос-Анджелеса», «Короли улиц»), затем скрипт переписал Дэвид Мэттьюз («Подпольная империя», «Винил»). Планирует ли сам Лето сыграть в картине одну из ролей, источники не сообщают.