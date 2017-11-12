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Жизнь клонов

12.11.2017 14:20
Жизнь клонов

Локализованный трейлер научно-фантастического триллера «Репродукция» с Киану Ривзом в главной роли. Также в касте значатся Элис ИвСтартрек: Возмездие»), Джон ОртисФорсаж 4») и Томас МиддлдитчКремниевая долина»).

В центре сюжета находится история отчаявшегося ученого-биолога (Ривз), который после гибели своей семьи в ужасной автомобильной катастрофе решает вернуть любимую жену и детей к жизни путем клонирования. Однако жестокая корпорация узнает о существовании клонов и призывает к их уничтожению, поэтому герою Ривза придется защитить «воскрешенных» родственников любой ценой.

Режиссером ленты выступил Джеффри Начманофф («Предатель», «Родина»), сценарий написал Чад Сент-Джон («Падение Лондона», «Три икса: Мировое господство»).

Российская премьера «Репродукции» намечена на 15 февраля 2018 года.

 


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