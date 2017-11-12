Жизнь клонов

Локализованный трейлер научно-фантастического триллера «Репродукция» с Киану Ривзом в главной роли. Также в касте значатся Элис Ив («Стартрек: Возмездие»), Джон Ортис («Форсаж 4») и Томас Миддлдитч («Кремниевая долина»).

В центре сюжета находится история отчаявшегося ученого-биолога (Ривз), который после гибели своей семьи в ужасной автомобильной катастрофе решает вернуть любимую жену и детей к жизни путем клонирования. Однако жестокая корпорация узнает о существовании клонов и призывает к их уничтожению, поэтому герою Ривза придется защитить «воскрешенных» родственников любой ценой.

Режиссером ленты выступил Джеффри Начманофф («Предатель», «Родина»), сценарий написал Чад Сент-Джон («Падение Лондона», «Три икса: Мировое господство»).

Российская премьера «Репродукции» намечена на 15 февраля 2018 года.