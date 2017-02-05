Зимняя Кухня

Чарли Кокс и Кристен Риттер на свежих фотографиях со съемочной площадки сериала Netflix «Защитники» – кроссовера четырех телепроектов по комиксам Марвел. Премьера мини-сериала запланирована на лето.

В «Защитниках» мы увидим объединение четырех супергероев из Нью-Йорка – Сорвиголовы (Чарли Кокс), Джессики Джонс (Кристен Риттер), Люка Кейджа (Майк Колтер) и Железного Кулака (Финн Джонс), каждому из которых Netflix посвятили по отдельному шоу. Роль главной злодейки исполнила Сигурни Уивер.