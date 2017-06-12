Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Живот втяните!
13 актрис, снимавшихся беременными на ТВ
Вместе и навсегда.
10 актеров, работающих с одними и теми же режиссерами
Знакомство с прародителями.
13 ремейков несправедливо забытых фильмов
По системе Станиславского.
10 самых необычных подготовок к роли
Все будет хорошо.
8 книжных экранизаций, получивших хеппи-энд вопреки оригиналу
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Зло на Альфе

12.06.2017 12:20
Зло на Альфе

Новый промо-ролик фэнтези «Валериан и город тысячи планет» от Люка Бессона. Сюжет основан на классической серии sci-fi комиксов и повествует о миссии двух космических оперативников в исполнении Кары Делевинь и Дэйна ДеХаана в межгалактический мегаполис Альфа.

Валериан (ДеХаан) и Лаурелин (Делевинь) в XXVIII веке исследуют столицу тысячи миров, на предмет того, могут ли местные жители принести вред Земле. В этом огромном городе, разделенном на множество секторов, сошлись представители со всех уголков необъятной Вселенной, чтобы при помощи своих знаний и эксклюзивных технологий творить благо в населенном космосе. Но среди 17 миллионов его населяющих существ есть и такие, кто преследует совсем иные цели. Именно с ними призваны бороться наши герои. Валериан и его напарница должны выследить и обезвредить преступников до того, как они окрепнут и начнут творить свои злые дела.

Актерский состав также включает в себя РианнуИтана ХоукаДжона ГудманаРутгера Хауэра и Клайва Оуэна. На экранах кинотеатров кинокомикс окажется с 10 августа.

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Мы знаем кунг-фу!. 10 будущих западных лент с китайским участием (Борис Иванов, Film.ru)
17.02.2017
Борис Иванов, Film.ru

Мы знаем кунг-фу!

В Китае живет больше зрителей, чем в любой другой стране мира. Поэтому покорение китайского кинорынка исключительно важно для любой амбициозной кинематографии  →
Рискованный бизнес. 15 грядущих картин, которые могут провалиться в прокате (Евгений Ухов, Film.ru)
09.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Рискованный бизнес

В наступившем году нас ожидают сразу несколько больших проектов, чьи сомнительные успехи можно предсказать уже сейчас. И мы осмелимся уже сейчас выписать кое-кому «черную метку»  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Дайджест новостей за неделю 07.11-13.11. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
13.11.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 07.11-13.11

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
показать еще

Новости по теме

24.05.2017
Новый трейлер фэнтези-ленты «Валериан» Люка Бессона.
23.05.2017
Зарубежные постеры кинокомикса «Валериан» Люка Бессона.
02.05.2017
Персонажные постеры кинокомикса «Валериан» Люка Бессона.
30.04.2017
Порция кадров из блокбастера «Валериан» Люка Бессона.
28.04.2017
Плакат и ТВ-спот кинокомикса «Валериан» от Люка Бессона.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

13 сиквелов, заплутавших на пути к экрану 13 сиквелов, заплутавших на пути к экрану
13 актрис, снимавшихся беременными на ТВ 13 актрис, снимавшихся беременными на ТВ
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы октября 2014 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы октября 2014 года
15 самых красочных авиакатастроф в кино 15 самых красочных авиакатастроф в кино
10 показательных российских хорроров 10 показательных российских хорроров
20 лучших боевиков 20 лучших боевиков

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть