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Злой и отчаянный

28.12.2016 13:00
Злой и отчаянный

Несколько недель назад Уолтон Гоггинс получил роль главного злодея в перезапуске «Томб Райдер». В интервью с Collider актер объяснил, что именно привлекло его в новом фильме о Ларе Крофт, и пообещал воплотить образ по-настоящему злого и отчаянного антагониста.

«Я невероятно рад своему участию в этом проекте! Я большой фанат Алисии Викандер и режиссера Роара Утхауга. Честно говоря, в некоторых моментах сценарий не показался мне таким уж новым. Но сама структура истории невероятно интересна, она стоит на твердом фундаменте. Сценарий действительно захватывающий, он посвящен настоящему приключению, которое не может оставить равнодушным. Мой персонаж же просто растерянный, злой и отчаянный парень. Мне не терпится поскорее залезть к нему в голову! В общем, я очень и очень взволнован», – говорит Гоггинс.

Сюжет фильма, основанный на перезапуске одноименной компьютерной игры, расскажет впечатляющую историю о превращении главной героини из слабой и доверчивой лондонской девушки в закаленную и бесстрашную искательницу приключений.

Автором сценария выступает Женева Робертсон-Дворет (также работает над «Готэмскими Сиренами» DC и «Шерлоком Холмсом 3»). Имена остальных участников съемочной команды пока что не называются. Премьера ребута «Томб Райдер» запланирован на 16 марта 2018 года.

 

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