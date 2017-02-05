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Ангельский отряд

05.02.2017 14:00
Ангельский отряд

Канал CBS заказал пилотный выпуск сериала по мотивам боевика «S.W.A.T. Спецназ города ангелов», вышедшего на экраны в 2003 году. Режиссерское кресло займет Джастин Лин (серия «Форсаж», «Стартрек: Бесконечность»), который также выступит исполнительным продюсером проекта.

Сюжет полнометражного фильма (в свою очередь основанного на сериале 1970-х годов) посвящен лейтенанту спецназа Джиму Стриту (Колин Фаррелл), который родился и вырос в Лос-Анджелесе. Стрит разрывается между преданностью улицам и обязанностями по отношению к своим сослуживцам, когда его включают в состав новой и подающей надежды команды спецназовцев.

За написание сценария отвечает Аарон Томас, дата выхода пилотного эпизода не называется.

 

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