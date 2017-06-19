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Банда Пьетро

19.06.2017 15:00
Банда Пьетро

Локализованный трейлер комедии «Захочу и соскочу» – итальянского микса из «Одиннадцати друзей Оушена» и «Теории большого взрыва». Обладатель «Золотого Глобуса» и абсолютный хит европейского проката от постановщика Сиднея Сибилии окажется в кинотеатрах 22 июня.

В университете начинаются сокращения, в числе уволенных оказывается талантливый научный работник Пьетро Дзинни (Эдоардо Лео). Чем может зарабатывать человек, который всю жизнь учился? Идея поразительно проста: нужно создать преступную группировку, подобной которой мир ещё не видывал. Он решает производить наркотики, для чего собирает вместе своих бывших коллег, которые, несмотря на свои знания, оказались на обочине общества. Успех приходит незамедлительно: наконец-то у них есть деньги, власть, женщины. Единственная проблема – как управлять таким коллективом?

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