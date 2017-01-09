Опубликован свежий постер фантастического экшена «Обитель зла: Последняя глава» с бессменной Миллой Йовович. Шестой фильм франшизы расскажет о возвращении Элис в Раккун Сити, где корпорация «Амбрелла» собирает силы для последнего удара.

Действие происходит сразу после событий пятого фильма: человечество доживает последние дни после того, как Элис была предана Вескером в Вашингтоне. Как единственная выжившая, Элис должна вернуться в Раккун Сити, в котором корпорация «Амбрелла» как раз готовит силы для окончательного удара против уцелевших в апокалипсисе. В гонке со временем Элис объединит силы со своими старыми друзьями и даже врагами, чтобы дать финальный бой ордам нежити и новых монстров-мутантов.

Режиссером и сценаристом «Последней главы» стал Пол У. С. Андерсон, занимающийся экранизацией игр «Resident Evil» уже в четвертый раз. В актерском составе также задействованы Руби Роуз, Иэн Глен, Эли Лартер, Шон Робертс и другие.

Российская премьера шестой «Обители зла» состоится 16 февраля.