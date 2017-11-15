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Беседы у костра

15.11.2017 00:10
Беседы у костра

Paramount Players (новое подразделение Paramount Pictures) разрабатывают киноадаптацию сериала «Боишься ли ты темноты?». Сценаристом выступит Гэри Доберман, ранее работавший над двумя самыми кассовыми хоррорами этого года, «Оно» и «Проклятием Аннабель: Зарождение зла».

Оригинальный сериал представляет собой канадскую хоррор-антологию, выходившую на канале Nickelodeon с 1992 по 1996 год. В центре внимания находится группа ребятишек, называющих себя «Полуночным сообществом» и собирающихся практически каждый вечер у костра, рассказывая друг другу страшные истории. Истории жуткие, но не кровавые или чрезмерно пугающие, в том числе о заброшенных зданиях, что происходит за стеной у соседей, и о других вещах, которые могут напугать ночью.

Продюсером фильма назначен Мэтт Каплан, другие подробности о проекте не раскрываются.

 


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