Паоло Соррентино вместе с HBO и Sky займутся созданием сериала «Новый Папа» – своеобразного ответвления «Молодого Папы», но уже без участия Пия XIII и Джуда Лоу.
Подробные детали сюжета не раскрываются, известно лишь, что в центре внимания снова окажется тема современного католического папства. Постановкой всех эпизодов снова займется сам Соррентино, который также поработает над сценарием вместе с Умберто Контарелло.
Старт съемочного процесса «Нового Папы» ожидается в конце 2018 года.
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