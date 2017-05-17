Паоло Соррентино вместе с HBO и Sky займутся созданием сериала «Новый Папа» – своеобразного ответвления «Молодого Папы», но уже без участия Пия XIII и Джуда Лоу.

Подробные детали сюжета не раскрываются, известно лишь, что в центре внимания снова окажется тема современного католического папства. Постановкой всех эпизодов снова займется сам Соррентино, который также поработает над сценарием вместе с Умберто Контарелло.

Старт съемочного процесса «Нового Папы» ожидается в конце 2018 года.