08:00Кривые отражения
10 персонажей экранизаций, которые в кино совсем не такие, как в оригинале
Netflix поделились полноценным трейлером и постерами третьего сезона криминального сериала «Нарко». Разделавшись с печально известным наркобароном Пабло Эскорбаром, бравый агент ОБН Хавьер Пенья в исполнении Педро Паскаля приступит к беспощадной борьбе с картелем Кали.
Жозе Падилья («РобоКоп», «Элитный отряд») и Эрик Ньюман («Дитя человеческое», «Рассвет мертвецов») снова выступили в качестве исполнительных продюсеров. На экранах 3 сезон «Нарко» окажется 1 сентября.
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