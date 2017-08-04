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Новости кино

Без Пабло

04.08.2017 09:50
Без Пабло

Netflix поделились полноценным трейлером и постерами третьего сезона криминального сериала «Нарко». Разделавшись с печально известным наркобароном Пабло Эскорбаром, бравый агент ОБН Хавьер Пенья в исполнении Педро Паскаля приступит к беспощадной борьбе с картелем Кали.

Жозе ПадильяРобоКоп», «Элитный отряд») и Эрик Ньюман («Дитя человеческое», «Рассвет мертвецов») снова выступили в качестве исполнительных продюсеров. На экранах 3 сезон «Нарко» окажется 1 сентября.

 

 

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