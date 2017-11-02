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Без Playboy

02.11.2017 14:40
Без Playboy

Опубликованные накануне обвинения в непристойном поведении в адрес режиссера Бретта Рэтнера не прошли бесследно: Playboy приостановили разработку байопика о Хью Хефнере. Джаред Лето, за которым была закреплена главная роль, отказался сниматься в картине.

«Мы глубоко обеспокоены обвинениями против Бретта Рэтнера. Мы считаем подобное поведение абсолютно неприемлемым. Мы откладываем дальнейшую разработку наших совместных с RatPac Entertainment проектов до тех пор, пока не ознакомимся со всеми нюансами сложившейся ситуации», ‒ говорится в заявлении Playboy Enterprises.

Что же касается Лето, то представитель актера сообщил THR следующее: Джаред «никогда не был и не будет вовлечен в создание фильма режиссера Бретта Рэтнера о Хью Хефенере, а также не собирается работать над какими-либо другими лентами постановщика». 

Предполагалось, что сюжет картины сфокусируется на превращении Хью Хефнера из простого мечтателя, выросшего в консервативной семье, в икону сексуальной революции и основателя легендарного журнала Playboy. Рэтнер пытался запустить свой проект ещё с 2007-го, но «зелёный свет» был дан фильму только после смерти Хефнера в сентябре этого года. Тогда же постановщик сообщил об участии Джареда Лето: «Джаред ‒ мой старый друг, и когда он услышал, что я получил права на экранизацию истории Хефа, то сразу обратился ко мне со словами: “Я хочу сыграть его. Хочу понять его”. И я искренне верю, что у Джареда это получится, ведь он один из лучших актеров современности».

 

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