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Больше виски

10.07.2017 20:10
Больше виски

Netflix объявили дату релиза 4-го сезона сатирического мультсериала «Конь БоДжек» – анимационное шоу о коне-алкоголике, высмеивающее мир современного Голливуда, вернется на экраны 8 сентября.

Сюжет разворачивается вокруг коня по имени БоДжек (Уилл Арнетт) – бывшей звезды ситкома конца 1980х – начала 1990х, а ныне павшей знаменитости, который постоянно хлещет виски, а также его бывшей возлюбленной (Эми Седарис) и друга-человека (Аарон Пол).

 

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