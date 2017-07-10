Больше виски

08:00Один на один
12 лучших фильмов, разыгранных всего двумя актерами
Netflix объявили дату релиза 4-го сезона сатирического мультсериала «Конь БоДжек» – анимационное шоу о коне-алкоголике, высмеивающее мир современного Голливуда, вернется на экраны 8 сентября.
Сюжет разворачивается вокруг коня по имени БоДжек (Уилл Арнетт) – бывшей звезды ситкома конца 1980х – начала 1990х, а ныне павшей знаменитости, который постоянно хлещет виски, а также его бывшей возлюбленной (Эми Седарис) и друга-человека (Аарон Пол).
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