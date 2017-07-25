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Братское дельце

25.07.2017 18:30
Братское дельце

Подоспел третий официальный трейлер криминальной комедии «Удача Логан» от режиссера Стивена Содерберга. В каст входят Дэниэл Крэйг, Адам Драйвер, Ченнинг Татум, Хилари Суэнк, Сет МакФэрлэйн, Кэтрин Хейгл, Себастьян Стэн и Брайан Глисон.

Сюжет картины рассказывает о двух братьях – Джимми (Татум) и Клайде (Адам Драйвер), решивших провернуть хитрое ограбление, использовав гонки Coca-Cola 600 в Северной Каролине как прикрытие.

Российская премьера ленты состоится 7 сентября.

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