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Бравые копы

07.02.2017 18:10
Бравые копы

Выход третьей части экшн-комедии «Плохие парни» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом снова отложен: вместо января 2018-го «Плохие парни навсегда» попадут на экраны лишь в ноябре 2019 года. Соответственно, релиз четвертого фильма также будет перенесен на пока что неизвестную дату.

Основной причиной задержки называется загруженность Уилла Смита: съемки триквела должны были стартовать в то же время, что и фильма «Дамбо» Тима Бёртона, где Смит исполняет главную роль. Актеру пришлось выбирать из двух проектов, и в приоритете оказалась лента Disney.

Обязанности режиссера «Плохих парней навсегда» возьмет на себя Джо Карнахан. Продюсером снова выступит Джерри Брукхаймер, сценарий же написал Дэвид Гуггенхейм. Мировая премьера картины ожидается 9 ноября 2019 года.

 

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