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Будущее водителя

06.07.2017 08:30
Будущее водителя

Хотя режиссер Эдгар Райт принципиально не работает над сиквелами, скоро эта ситуация может измениться: в интервью с Empire Райт заявил, что он готов заняться продолжением своего хитового боевика «Малыш на драйве», российская премьера которого состоится в конце августа.

«Студия интересовалась у меня, хочу ли я поработать над сиквелом “Малыша на драйве”, и я считаю, что продолжением именно этого фильма вполне можно заняться, поскольку персонажам еще есть куда расти. Особенно это касается Малыша, которого можно отправить в новое место», – говорит режиссер. «В большинстве сиквелов обязательно нужно возвращаться к исходному материалу, за исключением тех, которым присуща некоторая глубина… Думаю, в рамках мира “Малыша на драйве” стоит рассказать еще о нескольких вещах, и у меня уже есть идея, которая изменит степень причастности Малыша к преступлению, и, как следствие, он больше не будет новичком».

В отечественном прокате экшен с участием Анселя Элгорта, Кевина Спейси, Джейми Фокса, Лили Джеймс, Джона Бернтала, Эйзы Гонсалес и Джона Хэмма стартует с 24 августа.

 

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