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Чувства амфибии

08.08.2017 18:30
Чувства амфибии

Появились новые кадры из фэнтезийного триллера «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо. Главные роли в фильме исполняют Майкл Шеннон, Даг Джонс, Салли Хокинс и Октавия Спенсер.

В центре внимания находится мистическое путешествие, происходящее на фоне Холодной войны и связанное с потусторонней историей любви водяного (Даг Джонс) и немой уборщицы (Салли Хокинс). Действие развернется в 1963 году в секретной лаборатории, где ученые проводят исследования таинственного человека-амфибии. Он является природной аномалией и последним представителем своего вида. Военные хотят понять, как способности главного героя можно использовать для получения преимуществ в гонке вооружений с СССР или в космической отрасли, можно ли сделать его технологию пригодной для людей. В то же время человека-амфибию находит уборщица, которая проникается к нему симпатией, и у них начинают стремительно развиваться отношения.

Дель Торо выступил не только режиссером, но и сценаристом проекта. Также в касте значатся Ричард Дженкинс, Майкл Штульбарг, Лорен Ли Смит, Дэвид Хьюлетт, Морган Келли и другие.

Премьера «Формы воды» намечена на 8 декабря.

 

 

 

 

 

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