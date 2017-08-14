Деньги картеля

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Появился новый промо-ролик третьего сезона криминального сериала «Нарко». Разделавшись с печально известным наркобароном Пабло Эскорбаром, бравый агент ОБН Хавьер Пенья в исполнении Педро Паскаля приступит к беспощадной борьбе с картелем Кали.
Жозе Падилья («РобоКоп», «Элитный отряд») и Эрик Ньюман («Дитя человеческое», «Рассвет мертвецов») снова выступили в качестве исполнительных продюсеров.
Премьера 3 сезона «Нарко» состоится на Netflix 1 сентября.
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