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Новости кино

Деньги картеля

14.08.2017 15:50
Деньги картеля

Появился новый промо-ролик третьего сезона криминального сериала «Нарко». Разделавшись с печально известным наркобароном Пабло Эскорбаром, бравый агент ОБН Хавьер Пенья в исполнении Педро Паскаля приступит к беспощадной борьбе с картелем Кали.

Жозе Падилья («РобоКоп», «Элитный отряд») и Эрик Ньюман («Дитя человеческое», «Рассвет мертвецов») снова выступили в качестве исполнительных продюсеров. 

Премьера 3 сезона «Нарко» состоится на Netflix 1 сентября.

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