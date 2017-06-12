Дочь Уэста

Линдси Лохан реанимирует свою актёрскую карьеру и составит компанию Руперту Гринту с Ником Фростом во 2-м сезоне ситкома «Больничный лист». Премьера первого сезона комедийного шоу о человеке, который притворяется больным раком, ожидается этой осенью.

В центре сюжета окажется Дэниел Гласс (Гринт), застрявший в неудавшихся отношениях и находящийся под прессингом своего босса Кенни Уэста (Дон Джонсон). Вдобавок у Гласса обнаруживают рак, после чего окружающие начинают относиться к нему гораздо лучше. Вот только вскоре оказывается, что диагноз Дэниэлу поставил самый некомпетентный онколог в мире, доктор Иэн Гленнис (Ник Фрост), поэтому никакого рака у героя на самом деле нет. Однако Гласс решает скрыть эту информацию, дав начало целому круговороту лжи.



Лохан исполнит роль Катерины Уэст, дочери босса главного героя. Шоураннерами и сценаристами проекта выступили Нэт Сандерс и Джеймс Серафиновиц, съемки второго сезона в данный момент проходят в Великобритании.

Точную дату премьеры «Больничного листа» Sky 1 пока что не называют.