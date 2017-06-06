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Дом Цезаря

06.06.2017 12:30
Дом Цезаря

Промо-ролик «Планеты обезьян: Война», рассказывающий о сотрудничестве студии Fox и института Джейн Гудолл, оказавших помощь заповеднику приматов Чимпонга в республике Конго.

По сюжету ленты Мэтта Ривза, Цезарь и его обезьяны вынуждены вступить в смертоносный конфликт с армией людей, которыми командует безжалостного Полковника. После того, как обезьяны стали нести колоссальные потери, Цезарь начинает борьбу со своими темными инстинктами и отправляется в мифический поход с целью отомстить за сородичей. На этот раз история сведёт Цезаря и Полковника лицом к лицу, сделав эту встречу определяющей для будущего обоих видов и будущего всей планеты.

Сценарий написал сам Ривз в компании с Марком Бомбэком («Росомаха: Бессмертный»). Актерский состав включает в себя Энди СеркисаВуди ХаррельсонаСтива ЗанаДжуди Грир, Макса Ллойда-Джоунса, Сару Кэннинг и других.

Российская премьера блокбастера ожидается 13 июля.

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