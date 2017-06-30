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Другая Сесилия

30.06.2017 10:15
Другая Сесилия

Розарио Доусон выбыла из проекта «Люди Икс: Новые мутанты», сообщают The Hollywood Reporter. Вместо нее на роль наставницы юных супергероев, доктора Сесилии Рейес, претендует актриса Алиси БрагаХищники», «Город Бога», «Элизиум»).

«Новые мутанты» будут заметно отличаться по стилю от предыдущих частей франшизы: вместо классического sci-fi экшена нас ждет нечто, описываемое как «Стивен Кинг встречает Джона Хьюза», то есть молодежная драма, выполненная в хоррор-стилистике.

Команда «Новых мутантов» состоит из следующих персонажей: Мэджик (Аня Тэйлор-Джой), сестра Колосса и могущественная колдунья, умеющая телепортироваться; Вулфсбэйн (Мэйси Уильямс), которая может превращаться в оборотня по собственному желанию; Дани Мунстар a.k.a. Мираж (Блю Хант), и способная воплощать чужие мысли и страхи; Пушечное ядро (Чарли Хитон), обладающий способностью взлетать; Санспот (Генри Зага), поглощающий излучение Солнца и выделяющий мощные потоки энергии, и Варлок, техно-органическое существо, меняющее свою форму и размеры.

Режиссерское кресло проекта занимает Джош Бун («Виноваты звезды»), над сценарием работали Нэйт ГуолтниСкотт НойстадтерМайкл Х. Уэбер и сам Бун. Релиз блокбастера из киновселенной Людей Икс ожидается 13 апреля 2018 года.

 

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