Друзья человека

Кигэн-Майкл Ки, Томас Джейн, Тревант Роудс и два дружелюбных Охотника на съемках «Хищника» режиссера Шейна Блэка. Выход новой части франшизы о высокоразвитых инопланетных убийцах запланирован на август 2018-го.

Самые известные инопланетные охотники возвращаются. После событий первых двух фильмов, когда земляне смогли одолеть воина этой могущественной расы, настало время полномасштабного сражения. Готовы ли люди к новому оружию Хищников, к их отточенным навыкам профессиональных убийц, которые за годы, проведенные в бесчисленных схватках на других планетах, стали еще круче и смертоноснее?

Над сценарием фильма работали Фред Деккер («Робокоп 3», «Взвод монстров») и сам Шейн Блэк. В касте также значатся Бойд Холбрук, Аугусто Агилера, Стерлинг К. Браун, Джейкоб Тремблэ, Оливия Манн, Эдвард Джеймс Олмос, Ивонн Страховски, Джейк Бьюзи, Кайл Страутс и Пол Лэзенби.

В широком прокате «Хищник» окажется 3 августа 2018 года.