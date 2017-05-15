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Новости кино

Друзья человека

15.05.2017 18:10
Друзья человека

Кигэн-Майкл Ки, Томас Джейн, Тревант Роудс и два дружелюбных Охотника на съемках «Хищника» режиссера Шейна Блэка. Выход новой части франшизы о высокоразвитых инопланетных убийцах запланирован на август 2018-го.

Самые известные инопланетные охотники возвращаются. После событий первых двух фильмов, когда земляне смогли одолеть воина этой могущественной расы, настало время полномасштабного сражения. Готовы ли люди к новому оружию Хищников, к их отточенным навыкам профессиональных убийц, которые за годы, проведенные в бесчисленных схватках на других планетах, стали еще круче и смертоноснее?

Над сценарием фильма работали Фред ДеккерРобокоп 3», «Взвод монстров») и сам Шейн Блэк. В касте также значатся Бойд Холбрук, Аугусто Агилера, Стерлинг К. Браун, Джейкоб Тремблэ, Оливия Манн, Эдвард Джеймс Олмос, Ивонн Страховски, Джейк Бьюзи, Кайл Страутс и Пол Лэзенби.

В широком прокате «Хищник» окажется 3 августа 2018 года.

 

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