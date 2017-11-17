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Дух саванны

17.11.2017 09:10
Дух саванны

Вышел международный трейлер супергеройского блокбастера «Чёрная Пантера» из киновселенной Marvel. На широкие экраны лента с Чедвиком Боузманом в главной роли попадет 15 февраля 2018-го.

После событий фильма «Первый Мститель: Противостояние» Т’Чалла возвращается к себе на родину ‒ изолированную и технически развитую африканскую страну Ваканду, чтобы возложить на себя полномочия нового лидера. Однако вскоре Т’Чалле приходится вступить в борьбу за трон, поскольку завладеть властью над Вакандой также стремятся многочисленные фракции. Когда два противника Т’Чаллы устраивают заговор с целью уничтожить страну, Чёрная Пантера решает объединиться с агентом ЦРУ Эвереттом К. Россом и членами организации «Дора Милахе», чтобы уберечь Ваканду от втягивания в новую мировую войну.

Режиссером выступил Райан Куглер («Крид: Наследие Рокки»), он же приложил руку к сценарию вместе с Джо Робертом Коулом. В каст проекта также вошли Майкл Б. Джордан, Форест Уитакер, Лупита Нионго, Данай Гурира, Мартин Фриман, Энди Серкис, Уинстон Дьюк, Дэниэл Кэлууя, Флоренс Касумба, Анджела Бассетт, Летиша Райт, Атандва Кани и Стерлинг К. Браун.

 

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