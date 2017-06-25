Дыхание жизни

Тизер-трейлер киноальманаха «Куда ушло время», созданного режиссерами из пяти стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, ЮАР и Китая. Россию в сборнике представляет короткометражка «Дышать» от автора «Овсянок» и «Первых на Луне» Алексея Федорченко, главные роли в которой сыграли актеры «Коляда-театра» Алиса Кравцова и Константин Итунин.

Ленты альманаха посвящены отдельным сюжетам, в целом отражающим культурную специфику каждого из государств БРИКС. Также над проектом работали Цзя Чжанкэ (Китай), Уолтер Саллес (Бразилия), Мадхур Бхандаркар (Индия) и Джамил Кубека (ЮАР).

Премьера «Куда ушло время» состоялась на фестивале стран БРИКС в городе Чэнду китайской провинции Сычуань. Дата выхода альманаха в России на данный момент не сообщается.