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Джунгли параноика

15.05.2017 13:30
Джунгли параноика

Джонни Депп примет участие в черной комедии «Король джунглей», основанной на реальных событиях. Актер воплотит образ скандально известного программиста Джона Макафи – разработчика антивируса McAfee.

Основой для сценария послужила статья Джошуа Дэвиса из журнала Wired, посвященная безумной истории параноика и отшельника Макафи, в один прекрасный день обналичившего свое состояние, покинувшего цивилизацию и отправившегося в джунгли Белиза. Там бывший программист возомнил себя полковником Курцем из «Апокалипсиса сегодня», окружив себя оружием, наркотиками и девочками. Однако в том же году разработчик был вынужден бежать в Гватемалу от органов правопорядка Белиза, поскольку те подозревали его в убийстве соседа, Грегори Фолла, застреленного в собственном доме. На границе Макафи даже изменил свою внешность, чтобы беспрепятственно покинуть страну, но позже был пойман гватемальскими властями и экстрадирован в Америку.

Обязанности режиссеров ленты возьмут на себя Гленн Фикарра и Джон РекуаФокус», «Эта дурацкая любовь»). Над сценарием работали Скотт Александер и Ларри КаражевскиЭд Вуд», «Человек на луне», «Американская история преступлений»).

Дата начала съемок «Короля джунглей» не сообщается.

 

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