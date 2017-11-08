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Фотографии Паука

08.11.2017 16:50
Фотографии Паука

Хотя Дж.К. Симмонс и воплощает образ комиссара Гордона в «Лиге справедливости», актер заявил, что готов вернуться к роли Джей Джоны Джеймисона из франшизы «Человек-паук» ‒ контракт c DC не запрещает ему участвовать в киновселенной Marvel (как и в любых других).

«Я никогда не говорю никогда. Конечно, мы великолепно провели время с Сэмом Рэйми, Тоби Магуайером и остальными, когда работали над этими фильмами. То была замечательная эпоха, и огромный шаг для моей карьеры и жизни в целом, плюс на съемках было безумно весело. Если бы только появилась возможность вернуться… Даже не знаю. Интересно, а сколько должно быть Человеку-пауку, если Джона Джеймисон будет моего возраста?», ‒ говорит Симмонс.

Релиз «Лиги справедливости» ожидается 16 ноября, а премьера сиквела «Человека-паука: Возвращение домой» (где сварливый главный редактор «Daily Bugle» вполне может заглянуть на огонек, пусть и в небольшом камео-эпизоде) намечена на июль 2019 года.

 


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