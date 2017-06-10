Гарлемская драма

Майк Колтер и Розарио Доусон на первых фотографиях со съемочной площадки нового сезона сериала «Люк Кейдж» от Netflix. Съемки второго сезона шоу по комиксам Marvel продлятся до марта 2018 года.

Получив суперсилу и непробиваемую кожу в результате сорванного эксперимента, Люк Кейдж становится беглецом, стремящимся начать свою жизнь заново в современном Гарлеме. Но вскоре ему приходится выйти из тени и вступить в битву за сердце города, столкнувшись при этом со своим прошлым, которое он пытался похоронить.

Релиз второго сезона «Люка Кейджа» намечен на вторую половину 2018-го, однако перед этим персонаж появится в кроссовере «Защитники», премьера которого ожидается 18 августа.