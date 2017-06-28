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Герой из гетто

28.06.2017 18:30
Герой из гетто

Вышел локализованный тизер-трейлер биографической драмы «2pac: Легенда», посвященной правдивой истории о судьбе и творчестве культвоого рэп-музыканта. Российская премьера ленты с Деметриусом Шиппом в роли Тупака Шакура запланирована на 27 июля.

 

В центре сюжета находится неизвестная, скрытая за газетными заголовками и вспышками фотоаппаратов история человека, ставшего рэп-легендой и трагически погибшего в свои 25 лет. Правда о том, как чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, неоднократно привлекавшийся к суду и развязавший смертельную войну рекорд-лейблов, становится настоящим голосом улиц и одним из самых узнаваемых и влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.

Данай Гурира исполнила роль матери Тупака, Афени Шакур, известной политической активистки и участницы организации «Чёрные Пантеры». Джамал Вулард воплотит образ другого легендарного рэпера – The Notorious B.I.G.Харольд Хаус Мур сыграет Доктора Дре, а Кэт Грэм появится в роли актрисы Джады Пинкетт, с которой Шакур дружил со времен учебы в школе искусств Балтимора.

 

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