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Гигант Лэнг

24.07.2017 21:00
Гигант Лэнг

Опубликован концепт-арт предстоящего кинокомикса Марвел «Человек-муравей и Оса», созданный художником Энди Парком. К своим ролям в сиквеле вернутся Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас и другие.

Режиссером второго «Человека-муравья» выступает Пейтон Рид, над сценарием фильма работали Пол Радд, Эндрю Баррер, Гэбриель Феррари и Адам МакКей. Также в фильме сыграют Джереми Реннер, Мишель Пфайффер, Лоренс Фишбёрн, Майкл Пенья, Ханна Джон-Кэймен, Рэндолл Парк и Уолтон Гоггинс.

Мировая премьера блокбастера назначена на 5 июля 2018 года.

 

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