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Гнилая ягода

23.01.2017 16:15
Гнилая ягода

Оглашен список номинантов 37-й премии «Золотая малина» за сомнительные заслуги в области кинематографа за 2016 год. Больше всего номинаций досталось «Образцовому самцу 2» (9) и «Бэтмену против Супермена: На заре справедливости» (8).

Худший фильм:

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

«Дедушка легкого поведения»

«Боги Египта»

«Америка Хиллари»

«День независимости: Возрождение»

«Образцовый самец 2»

 

Худший режиссер:

Динеш Д’Соуза — «Америка Хиллари»

Роланд Эммерих — «День независимости: Возрождение»

Тайлер Перри — «Хэллоуин Мэдеи»

Алекс Пройас — «Боги Египта»

Зак Снайдер — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Бен Стиллер — «Образцовый самец 2»

 

Худший актер:

Бен Аффлек — «Бэтмен против Супермена»

Джерард Батлер — «Боги Египта» / «Падение Лондона»

Генри Кавилл — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Динеш Д’Соуза — «Америка Хиллари»

Роберт Де Ниро — «Дедушка легкого поведения»

Бен Стиллер — «Образцовый самец 2»

 

Худшая актриса:

Меган Фокс — «Черепашки-ниндзя 2»

Тайлер Перри — «Хэллоуин Мэдеи»

Джулия Робертс — «Несносные леди»

Беки Тернер — «Америка Хиллари»

Наоми Уоттс — «Дивергент, глава 3: За стеной» / «Незваные гости»

Шейлин Вудли — «Дивергент, глава 3: За стеной»

 

Худший актер второго плана:

Джаред Лето — «Отряд самоубийц»

Николас Кейдж — «Сноуден»

Джонни Депп — «Алиса в Зазеркалье»

Джесси Айзенберг — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Уилл Феррелл — «Образцовый самец 2»

Оуэн Уилсон — «Зачинщики» / «Образцовый самец 2»

 

Худшая актриса второго плана:

Кейт Хадсон — «Несносные леди»

Джулианна Хаф — «Дедушка легкого поведения»

Обри Плаза — «Дедушка легкого поведения»

Джейн Сеймур — «Пятьдесят оттенков черного»

Села Уорд — «День независимости: Возрождение»

Кристен Уиг — «Образцовый самец 2»

 

Худший сценарий:

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

«Отряд самоубийц»

«Дедушка легкого поведения»

«Америка Хиллари»

«День независимости: Возрождение»

«Боги Египта»

 

Худшая экранная комбинация:

Бен Аффлек и Генри Кавилл — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Любая пара египетских богов или смертных — «Боги Египта»

Джонни Депп и его тошнотворно яркий костюм — «Алиса в Зазеркалье»

Весь состав актеров, которых когда-то уважали — «Призрачная красота»

Тайлер Перри и всё тот же старый поношенный парик — «Хеллоуин Мэдеи»

Бен Стиллер и Оуэн Уилсон — «Образцовый самец 2»

 

Худший приквел, ремейк, пародия или сиквел:

«Алиса в Зазеркалье»

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

«Пятьдесят оттенков черного»

«День независимости: Возрождение»

«Образцовый самец 2»

«Черепашки-ниндзя 2»


Церемония награждения состоится 25 февраля, за сутки до вручения премии «Оскар».

 

 

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