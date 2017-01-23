Гнилая ягода

Оглашен список номинантов 37-й премии «Золотая малина» за сомнительные заслуги в области кинематографа за 2016 год. Больше всего номинаций досталось «Образцовому самцу 2» (9) и «Бэтмену против Супермена: На заре справедливости» (8).
• Худший фильм:
«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
«Америка Хиллари»
«День независимости: Возрождение»
«Образцовый самец 2»
• Худший режиссер:
Динеш Д’Соуза — «Америка Хиллари»
Роланд Эммерих — «День независимости: Возрождение»
Тайлер Перри — «Хэллоуин Мэдеи»
Алекс Пройас — «Боги Египта»
Зак Снайдер — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
Бен Стиллер — «Образцовый самец 2»
• Худший актер:
Бен Аффлек — «Бэтмен против Супермена»
Джерард Батлер — «Боги Египта» / «Падение Лондона»
Генри Кавилл — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
Динеш Д’Соуза — «Америка Хиллари»
Роберт Де Ниро — «Дедушка легкого поведения»
Бен Стиллер — «Образцовый самец 2»
• Худшая актриса:
Меган Фокс — «Черепашки-ниндзя 2»
Тайлер Перри — «Хэллоуин Мэдеи»
Джулия Робертс — «Несносные леди»
Беки Тернер — «Америка Хиллари»
Наоми Уоттс — «Дивергент, глава 3: За стеной» / «Незваные гости»
Шейлин Вудли — «Дивергент, глава 3: За стеной»
• Худший актер второго плана:
Джаред Лето — «Отряд самоубийц»
Николас Кейдж — «Сноуден»
Джонни Депп — «Алиса в Зазеркалье»
Джесси Айзенберг — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
Уилл Феррелл — «Образцовый самец 2»
Оуэн Уилсон — «Зачинщики» / «Образцовый самец 2»
• Худшая актриса второго плана:
Кейт Хадсон — «Несносные леди»
Джулианна Хаф — «Дедушка легкого поведения»
Обри Плаза — «Дедушка легкого поведения»
Джейн Сеймур — «Пятьдесят оттенков черного»
Села Уорд — «День независимости: Возрождение»
Кристен Уиг — «Образцовый самец 2»
• Худший сценарий:
«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
«Отряд самоубийц»
«Дедушка легкого поведения»
«Америка Хиллари»
«День независимости: Возрождение»
«Боги Египта»
• Худшая экранная комбинация:
Бен Аффлек и Генри Кавилл — «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
Любая пара египетских богов или смертных — «Боги Египта»
Джонни Депп и его тошнотворно яркий костюм — «Алиса в Зазеркалье»
Весь состав актеров, которых когда-то уважали — «Призрачная красота»
Тайлер Перри и всё тот же старый поношенный парик — «Хеллоуин Мэдеи»
Бен Стиллер и Оуэн Уилсон — «Образцовый самец 2»
• Худший приквел, ремейк, пародия или сиквел:
«Алиса в Зазеркалье»
«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
«Пятьдесят оттенков черного»
«День независимости: Возрождение»
«Образцовый самец 2»
«Черепашки-ниндзя 2»
Церемония награждения состоится 25 февраля, за сутки до вручения премии «Оскар».
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