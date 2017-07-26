Голливудский кофе

Появился второй официальный трейлер романтической комедии Евгения Вихарева «Любовь в городе ангелов» с Натальей Рудовой и Микаэлом Арамяном («Лестница в небеса») в главных ролях.

В Лос-Анджелесе, в самом романтичном городе в мире, встретились два самых не романтичных человека: она на первом свидании выбросила его букет в помойку, а он поил ее самым невкусным кофе в городе. Она пришла на второе свидание в одном нижнем белье, а он обманул ее, так и не решившись безрассудно своровать для нее платье в магазине. И, тем не менее, это были самые красивые несколько дней в жизни каждого из них. Будет ли у этих отношений продолжение, ведь он даже имени ее не знает? В этом городе, на песочном берегу, конечно, возможно все. Океан нашепчет им мелодию любви и где, как не в Городе Ангелов поверить в настоящую любовь. Пусть даже и на несколько дней.

На экраны кинотеатров «Любовь в городе ангелов» попадет 28 сентября.