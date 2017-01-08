Голос злодея

Многие голливудские знаменитости любят представлять Дональда Трампа в качестве злодея, но кажется дальше всех зашел Марк Хэмилл. Актер озвучил недобрый новогодний твит Трампа своим легендарным голосом Джокера, и результат получился потрясающе жутковатым.

Судя по названию файла, «Трампстерская цитата #1», вскоре нас могут ждать и другие эксперименты от Марка по «чтению» твитов 45-го президента США. Впервые Хэмилл подарил свой голос Джокеру в мультсериале «Бэтмен» 1992 года, после чего множество раз возвращался к роли культового суперзлодея, например, в «Бэтмене: Маска Фантазма», «Убийственной шутке» и серии игр «Batman: Arkham».