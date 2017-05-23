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Город нефтяников

23.05.2017 11:30
Город нефтяников

Появился первый трейлер стильного мини-сериала «Жестяная звезда», где Тим Рот исполнил роль полицейского, который переезжает в небольшой городок в горах, переполненный мигрантами-нефтяниками.

Вместе со своей семьей главный герой перебирается в канадскую глубинку, чтобы начать новую жизнь в качестве шерифа. Но вскоре город заполнили трудовые мигранты, работающие на нефтяном заводе таинственной миссис Брэдшоу (Кристина
Хендрикс), и волна преступности и проституции захлестнула некогда идиллическое место.

Всего сериал будет состоять из 6 серий, премьера ожидается в этом году.

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