Город нефтяников

Появился первый трейлер стильного мини-сериала «Жестяная звезда», где Тим Рот исполнил роль полицейского, который переезжает в небольшой городок в горах, переполненный мигрантами-нефтяниками.

Вместе со своей семьей главный герой перебирается в канадскую глубинку, чтобы начать новую жизнь в качестве шерифа. Но вскоре город заполнили трудовые мигранты, работающие на нефтяном заводе таинственной миссис Брэдшоу (Кристина

Хендрикс), и волна преступности и проституции захлестнула некогда идиллическое место.

Всего сериал будет состоять из 6 серий, премьера ожидается в этом году.