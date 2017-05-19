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Гости джунглей

19.05.2017 09:17
Гости джунглей

Стал доступен новый промо-арт к сиквелу «Джуманджи», создаваемому Sony Pictures. Главные роли в картине исполнили Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан и Кевин Харт.

Четырех подростков, играющих в настольную игру «Джуманджи», сыграли Сердариус Блэйн, Мэдисон Айсман, Алекс Вулфф и Морган Тернер. Образы их «аватаров» в мире игры воплотят, соответственно, Дуэйн Джонсон (доктор Смолдер Брэйвстоун), Кевин Харт (Муз Финбар), Карен Гиллан (Руби Раундхаус) и Джек Блэк (профессор Шелли Оберон). Также в касте значится Ник Джонас, роль которого не называется.

Режиссерское кресло занимает Джейк Кэздан, а сценаристом выступил Скотт РозенбергВоздушная тюрьма»). Авторы решили вернуться к исходному материалу: детской книге Криса Ван Оллсберга, на которой основан оригинальный фильм Джо Джонстона 1995 года, с целью по-новому переосмыслить ее.

В широкий прокат продолжение «Джуманджи» попадет 25 декабря.

 

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