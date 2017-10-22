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Новости кино

Гости Грандмастера

22.10.2017 17:00
Гости Грандмастера

Стал доступен очередной отрывок из супергеройской экшн-комедии «Тор: Рагнарёк», в котором Грандмастер и Локи издеваются над персонажем Криса Хемсворта. В широкий прокат лента Тайки Вайтити попадет 2 ноября.

Сюжет кинокомикса расскажет о том, как заключенный на варварской планете Сакаар Тор без своего молота Мёльнира пытается найти способ быстрее попасть обратно в Асгард, чтобы остановить Рагнарёк – процесс разрушения его родного мира, несущий конец Асгардийской цивилизации – от могущественной новой угрозы в лице безжалостной Хелы (Кейт Бланшетт). Но сначала ему предстоит выстоять в смертельном гладиаторском поединке против одного из Мстителей – Невероятного Халка (Марк Руффало).

Сценарий картины написал Эрик Пирсон по сюжету Крэйга КайлаКристофера Йоста и Стефани Фольсом. Свои силы с Тором и Халком объединит Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Также в состав третьего «Тора» вошли Тесса Томпсон (Валькирия), Энтони Хопкинс (Один), Идрис Эльба (Хеймдалл), Джейми Александер (Сиф), Рэй Стивенсон (Вольштагг), Карл Урбан (Палач Скёрдж), Клэнси Браун (Суртур), Рэйчел Хаус (Топаз), сам Тайка Вайтити (гладиатор Корг) и Сэм Нилл, чья камео-роль всё еще тщательно скрывается.

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