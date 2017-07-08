Появились сразу три новых ролика от Нила Бломкампа и его Oats Studios, стилизованные под телемагазины 1980-х. Главные герои короткометражек, ведущие программы «Готовим с Биллом», расскажут о волшебном блендере Magiblend 200, с помощью которого можно приготовить суши и смузи, а также о кухонном комбайне PrestoVeg.

На данный момент Oats выпустили две части экспериментального sci-fi проекта «Volume 1», «Rakka» и «Firebase», которые впоследствии могут разрастись до полнометражных картин. 12 июля ожидается релиз заключительной части под названием «Зигота».