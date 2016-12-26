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Говорящее дерево

26.12.2016 13:00
Говорящее дерево

Опубликован локализованный постер семейного фэнтези-фильма «Голос монстра». Сюжет посвящен встрече мальчика, переживающего горе, с древним монстром (его озвучил Лиам Нисон), который рассказывает причудливые истории.

Молодой паренек Конор О'Мэлли (Льюис МакДугалл) пытается справиться с навалившимися бедами: его мать (Фелисити Джонс) смертельна больна, а местный хулиган Гарри (Джеймс Мельвиль) на дает прохода в школе. Однажды ночью Конор встречает Монстра (Нисон) из собственных снов – это гигантский человекоподобный оживший старый тис, который пришел к нему, чтобы рассказать истории и помочь мальчику справиться со всеми переживаниями и несчастьями. Однако взамен он просит Конора об одной услуге – сказать правду.

Картину срежиссировал Хуан Антонио Байон по книге Патрика Несса, также написавшего и сценарий. Актерский состав также включает в себя Сигурни Уивер, Тоби Кеббелла и Джеральдин Чаплин.

В отечественном прокате «Голос монстра» окажется 16 февраля 2017 года.

 

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